Fahree призвал Азербайджан бойкотировать конкурс «Евровидение» - ФОТО - ВИДЕО

Представитель Азербайджана на «Евровидении-2024» певец Fahree (Фахри Исмаилов) призвал к бойкоту международного конкурса в следующие годы.

В Базеле 13 мая состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025», в котором за выход в финал боролись участники из 15 стран.

По результатам голосования телезрителей в первую десятку финалистов «Евровидения-2025» вошли следующие страны: Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.

Азербайджан, который в Швейцарии представляла группа Mamagama с песней «Run With You», не прошел в финал «Евровидения-2025».

О результатах полуфинала в Instagram Stories высказался представитель Азербайджана на «Евровидении-2024» певец Fahree – напомним, что и ему в дуэте с Илькином Довлатовым не удалось пройти в конкурсный финал в прошлом году.

«Это уже не конкурс песни, вообще не конкурс. Что еще нужно было, чтобы пройти в финал? Сцена отличная, исполнение отличное, шоу отличное. Были и танцоры, и бэк-вокал. Плевать на их политику, отношение и справедливость», - отметил Fahree.

Отметим, что третий год подряд представителям Азербайджана не удается пройти в конкурсный финал – в 2023 году дуэт TuralTuranX не смог набрать нужное количество голосов для прохода в финал, в 2024-м то же самое произошло с дуэтом Fahree & Илькин Довлатов, а в текущем году участие в «Евровидении» на полуфинальном этапе завершила группа Mamagama.