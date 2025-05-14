В Баку пассажиры метро и автобусов снова могут оплачивать проезд онлайн

Проблема с онлайн-оплатой в бакинском метро и автобусах устранена.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта в ответ на запрос.

Сегодня с 11:33 до 12:15 из-за проблем с Интернетом в системе, оператором которой является ООО K Group, была невозможна онлайн-оплата в метро и автобусах. Сбой вызвал серьезные трудности у пользователей, осуществляющих оплату через приложения Birbank и m10. При попытке сгенерировать QR-код система выдавала сообщение «Произошла ошибка».

В настоящее время проблема устранена, и пассажиры могут осуществлять платежи путем создания QR-кода.