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Названы города, где пройдут экзамены по II и III группам специальностей

Фаига Мамедова17:46 - Сегодня
Названы города, где пройдут экзамены по II и III группам специальностей

Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, которые будут участвовать во вступительных экзаменах по II и III группам специальностей 25 мая 2025 года.

Как передает 1news.az, в обращении, в частности, отмечается, что экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

«Участники экзамена могут распечатать «Пропускной лист на экзамен», воспользовавшись услугой Государственного экзаменационного центра «Предоставление пропускных листов на экзамен кандидатам через интернет» на сайте dim.gov.az, а также через портал my.gov.az или мобильное приложение mygov.

В «Пропускном листе на экзамен» указаны дата, город (район), здание, зал, время начала экзамена, время прибытия абитуриента в здание экзамена и другая информация. Абитуриенты должны иметь при себе следующие документы:

- Пропускной лист на экзамен.

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

граждане Азербайджанской Республики (включая не достигших 16 лет) - удостоверение личности;

иностранцы и лица без гражданства - вид на жительство, выданный Государственной миграционной службой, иностранные граждане и члены их семей, получившие статус беженца, - удостоверение беженца.

Участники, чьи фотографии отсутствуют в удостоверении личности, наряду с другими документами должны предоставить справку из учебного заведения с приклеенной фотографией (на справку приклеивается фотография участника размером 3x4 см и заверяется печатью).

Экзамены начинаются в 10:00. Участники, прибывшие после 09:45, в здание экзамена не допускаются. Для удобного входа участников в здание установлено различное время прибытия, которое указано в пропускном листе участника экзамена. Поэтому рекомендуется прибыть в здание экзамена в указанное в пропускном листе время.

С более подробными правилами экзамена можно ознакомиться в «Памятке абитуриента». Для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC III группы специальностей, дополнительный экзамен по географии состоится 1 июня, и «Пропускной лист на экзамен» для этого экзамена будет размещен на сайте ГЭЦ в следующие выходные», - говорится в обращении.

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