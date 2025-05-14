Один из районов Баку временно останется без света

Сегодня в Сабунчинском районе Баку ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», временное отключение электричества связано с реконструкцией, проводимой на территории Управления энергоснабжения и сбыта Сабунчинского района.

В частности, 14 мая с 10:00 до 14:00 электричество отключат в поселке Бакиханова на улице Явера Алиева и в населенных пунктах, расположенных вблизи железнодорожной линии.

По завершении работ эти участки будут обеспечены более стабильным и качественным электроснабжением.