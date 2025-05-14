Азербайджанские пограничники задержали двух иностранцев

В результате проведенных пограничниками оперативных мероприятий были задержаны иностранные граждане, пытавшиеся незаконно пересечь госграницу Азербайджана.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Отмечается, что при попытке незаконного пересечения государственной границы 8 мая на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» Командования пограничных войск ГПС был задержан гражданин Йеменской Республики Байдаха Могбель Абдулраззаг (1986 года рождения), а 9 мая на служебной территории пограничного отряда «Загатала» - гражданин Королевства Марокко Туижар Мохамед (1990 года рождения).

В результате расследования было установлено, что они намеревались незаконно мигрировать в страны Европы через территорию Азербайджана транзитом.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.