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Азербайджанские пограничники задержали двух иностранцев

Фаига Мамедова11:14 - Сегодня
Азербайджанские пограничники задержали двух иностранцев

В результате проведенных пограничниками оперативных мероприятий были задержаны иностранные граждане, пытавшиеся незаконно пересечь госграницу Азербайджана.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Отмечается, что при попытке незаконного пересечения государственной границы 8 мая на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» Командования пограничных войск ГПС был задержан гражданин Йеменской Республики Байдаха Могбель Абдулраззаг (1986 года рождения), а 9 мая на служебной территории пограничного отряда «Загатала» - гражданин Королевства Марокко Туижар Мохамед (1990 года рождения).

В результате расследования было установлено, что они намеревались незаконно мигрировать в страны Европы через территорию Азербайджана транзитом.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.

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