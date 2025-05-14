Президент Азербайджана поздравил парагвайского коллегу с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание главе Парагвая Сантьяго Пенье по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«Верю, что нашими совместными усилиями, в соответствии с интересами наших народов дружественные отношения между Азербайджаном и Парагваем будут и дальше развиваться, наше сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе будет успешно продолжаться.

В столь знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю мира и процветания дружелюбному народу Парагвая», - говорится в послании главы Азербайджанского государства.