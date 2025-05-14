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Любовь на горизонте: Айгюн Кязимова презентовала новую песню «Üfüq» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:08 - Сегодня
Любовь на горизонте: Айгюн Кязимова презентовала новую песню «Üfüq» - ВИДЕО

Вслед за хитами «Əlcək» и «Bilmək olmaz» народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова продолжает творческое сотрудничество с автором и исполнителем Миро, представив слушателям новую песню под названием «Üfüq» («Горизонт»).

«Üfüq» - это песня о любви, о том, как преображается жизнь, когда человек находит свою вторую половинку», - рассказывает А.Кязимова о своей новой песне, у которой есть все шансы стать хитом весны-лета 2025 года.

Отметим, что трек на данный момент доступен для прослушивания только на видеохостинге YouTube – на всех электронных музыкальных платформах «Üfüq» появится 16 мая.

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