Музыка, которая звучит за границами: Азербайджан в сердце глобального музыкального тренда - ВИДЕО

Глобальный музыкальный тренд в последние годы оказывает влияние не только на популярность отдельных песен и исполнителей, но и на восприятие культур и стран в целом. Яркий пример тому - ставшая международным хитом песня «Homay» в исполнении башкирской группы «Ay Yola».

Музыка стала важным инструментом для продвижения не только творчества, но и ценностей, истории и традиций народов. В эпоху социальных сетей, где каждый слушатель может легко найти информацию о произведении, артисте и стране, представленной в песне, роль музыки в формировании имиджа на международной арене стала еще более значимой.

Когда в песне звучат национальные инструменты, это становится не только способом передать уникальную атмосферу и традиции конкретной культуры, но и мощным инструментом культурной пропаганды. Ведь такие мелодии, наполненные аутентичными звуками, дают слушателям возможность прикоснуться к корням и узнать больше о культурном наследии страны. Это также открывает перед артистами и странами двери для глобального признания, так как традиции и музыка могут быть мощным посланием для всего мира.

В следующих примерах мы расскажем о том, как музыка азербайджанских исполнителей смогла выйти на глобальную сцену и привлечь внимание слушателей со всего мира. Эти примеры продемонстрировали, как музыкальные треки не только попали в глобальный тренд, но и стали своего рода мостом, который познакомил международную аудиторию с Азербайджаном, его культурой и национальными традициями.

Дуэт EMIN’а и Jony «Камин»

Музыкальные итоги 2024 года ознаменовались успехом дуэта двух талантливых азербайджанских исполнителей – народного артиста EMIN’а и Jony, чья песня «Камин» стала международным хитом и заняла 26-е место в рейтинге Shazam Top 200 Songs of the Year, что является одним из самых престижных мировых музыкальных рейтингов. На данный момент песня занимает 13-е место в этом рейтинге, что подтверждает её огромную популярность и стабильный успех по всему миру.

Отметим, что «Камин» - это первая совместная работа EMIN’а и Jony, и она быстро завоевала сердца слушателей. Песня стала не только знаковым музыкальным событием для артистов, но и важным шагом в продвижении азербайджанской музыки на глобальной сцене. Этот трек доказал, что музыка, исполняемая азербайджанскими артистами, может быть востребована и признана на международном уровне. Рейтинг «Топ-200 песен года» Shazam включает самые популярные композиции на одной из самых известных музыкальных платформ в мире. Нахождение в этом списке — не только достижение для артистов, но и значительный момент для страны, чьи исполнители и музыка начинают становиться частью мирового культурного контекста.

Неудивительно, что трек «Камин» также обрел популярность и на других платформах, таких как YouTube, где количество просмотров и прослушиваний трека уже достигло впечатляющих 195 миллионов – 131 млн набрало официальное аудио, а 64 млн - клип. Этот результат подтверждает, что музыка из Азербайджана продолжает набирать мировую аудиторию и получать признание по всему миру.

«Какой удивительный способ завершить музыкальный год», - ранее отметил EMIN, подчеркивая значимость такого успеха для дуэта и современной азербайджанской музыки в целом.

Абсолютный хит Айгюн Кязимовой «S.O.S»

Сравнительно недавно песня «S.O.S» народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой начала стремительное восхождение на электронных музыкальных платформах по всему миру. Презентованная вместе с видеоклипом 5 июля 2024 года, композиция сразу стала вирусной - видеоклип на песню уже набрал 43 миллиона просмотров, что также подтверждает её огромную популярность. Подчеркнем, что даже без выхода на глобальный уровень изначально было ясно, что этот трек станет настоящим большим хитом.

Сегодня «S.O.S» занимает лидирующие позиции в нескольких странах и продолжает покорять музыкальные чарты. Новую волну популярности трек получил благодаря кавер-версии на русском языке, исполненной Sabi, которая распространилась по цифровым платформам и соцсетям, привлекая внимание новой аудитории и укрепляя статус оригинальной версии как настоящего хита. Кавер-версия раскрыла новую грань трека, делая его доступным и понятным для ещё большей аудитории, это стало важным шагом в его глобальном распространении, что в очередной раз подтверждает, что музыка может быть сильным инструментом для продвижения не только артистов, но и культурных явлений в целом.

Комментируя международный успех трека «S.O.S», Айгюн Кязимова отмечает, что это достижение вдохновляет как ее, так и всю ее команду, обещая своим многочисленным поклонникам новые интересные музыкальные проекты.

Efendi и ее евровидийные суперхиты

Конкурсная песня певицы Efendi (Самира Эфенди) для международного песенного конкурса «Евровидение 2021» - «Mata Hari» - ярко демонстрирует, как использование элементов национальной культуры, таких как азербайджанские инструменты зурна и нагара, может сыграть важную роль в продвижении культурных традиций на мировой арене. В песне звучат этнические мотивы, а также фраза на азербайджанском языке «Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən», что стало первым случаем, когда фраза на родном языке была использована на «Евровидении». Этот трек – отличный пример того, как популярное искусство может стать мощным инструментом для распространения культурного наследия.

Несмотря на то, что «Mata Hari» заняла 20-е место в финале конкурса, её успех в электронных музыкальных платформах был очевиден: песня набирала огромную популярность, а сама Efendi спустя пять лет после участия в «Евровидении» продолжает быть востребованной в европейских музыкальных кругах и часто появляется на концертах, связанных с этим конкурсом. Свыше 33,8 млн прослушиваний на Spotify подчеркивают, что важен не только сам результат на конкурсе, но и дальнейшее влияние песни на слушателей и её успех на глобальной музыкальной сцене.

Сегодня «Cleopatra», ещё один хит Efendi, который изначально должен был быть исполнен на «Евровидении 2020», но не прозвучал из-за пандемии, становится вирусным трендом на платформе TikTok, пользователи которой создают бьюти-преображения в стиле египетской царицы, вдохновляясь музыкой. Этот тренд наглядно демонстрирует, как даже не попавшие на имеющий огромную аудиторию конкурс песни могут завоевать популярность и распространяться через новые цифровые платформы, оставаясь востребованными на глобальной музыкальной сцене.

Яркая заявка на глобальный тренд от Натаван Хабиби

На днях радиостанция Araz FM отметила свое 14-летие, запустив музыкальный проект Yeni Avaz, в котором популярные азербайджанские исполнители переосмыслили и представили новые версии популярных песен. Одной из участниц проекта стала поп-певица Натаван Хабиби, которая представила свою интерпретацию народной азербайджанской песни «Bu qala daşlı qala». Этот проект стал отличной возможностью для артистов продемонстрировать своё видение известных песен и по-новому преподнести их слушателям. Особенно интересно, что благодаря Yeni Avaz, песни, которые давно стали частью музыкальной традиции, получили свежий взгляд и новое звучание, что могло бы привлечь к ним более широкую аудиторию.

Несмотря на огромный потенциал песни, новая версия «Bu qala daşlı qala», сочетающая в себе традиционные элементы с современными музыкальными трендами, пока не получила должного внимания на старте. Однако музыкальный мир полон неожиданных поворотов, и вполне возможно, что эта композиция попадет в тренды, в том числе и глобальные. В современном музыкальном контексте песни могут найти своего слушателя в любой момент, будь то благодаря росту интереса к культурным традициям или через цифровые платформы, которые позволяют трекам набрать популярность в неожиданные сроки.

«Bayatılar» - вне времени и трендов

Песня «Bayatılar», написанная народным артистом, композитором Эльдаром Мансуровым на слова народного поэта Вахида Азиза, является настоящим феноменом в мире современной музыки. Эта композиция по праву считается одной из самых популярных и значимых азербайджанских мелодий последних лет, и её уже смело можно назвать вечной классикой, а её влияние на музыку не поддается времени. У «Bayatılar» более 40 официальных перепевок, что говорит о её широком признании и актуальности в разных культурных контекстах – эта песня проникла в сердца слушателей по всему миру, позволяя им окунуться в атмосферу азербайджанской культуры.

Особое значение имеет тот факт, что песня стала популярной в тот период, когда не было социальных сетей, платформ для мгновенного распространения музыки, как это происходит сейчас. Именно этот факт ещё раз подчеркивает, что Эльдар Мансуров создал произведение вне времени и трендов, которое актуально и востребовано по сей день. Подчеркнем и тот факт, что в своей оригинальной версии, исполненной народной артисткой Азербайджана Бриллиант Дадашевой в конце 80-х годов, «Bayatılar» передает уважение к традициям и культуре Азербайджана, сохраняя и распространяя эти ценности через поколения и континенты.

В условиях, когда любая мелодия может стать вирусной благодаря TikTok, Spotify или Shazam, именно музыка становится тем универсальным языком, через который можно донести до мировой аудитории особенности национальной культуры. И что особенно важно - как народная, так и современная музыка могут сосуществовать и взаимно усиливать культурное послание. Когда традиционные мотивы интегрируются в актуальные жанры, они обретают вторую жизнь и находят отклик у миллионов слушателей по всему миру. Это делает музыку не только искусством, но и действенным инструментом пропаганды культурного богатства страны, формируя образ Азербайджана как страны с уникальным музыкальным наследием и актуальным голосом в глобальной музыкальной индустрии.

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Автор: Феликс Вишневецкий

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Пропаганда истории государственности, национальных традиций, науки и культуры Азербайджана».