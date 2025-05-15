Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана

Пресечена попытка ввоза в Азербайджан из Ирана 10 килограммов наркотиков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Было отмечено, что 11 мая в результате пограничного поиска и оперативных мероприятий, проведенных на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» Командования пограничных войск Государственной пограничной службы, была предотвращена попытка незаконного ввоза крупной партии наркотических средств из Исламской Республики Иран на территорию Азербайджанской Республики.

В результате поисковых мероприятий на служебной территории были обнаружены и изъяты 10 килограммов 320 граммов наркотического средства марихуана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.