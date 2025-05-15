 Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и поддержку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и поддержку

First News Media13:36 - Сегодня
Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и поддержку

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф 15 мая позвонил Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

Премьер-министр Пакистана проинформировал главу нашего государства о военных нападениях Индии на его страну и достижении режима прекращения огня.

Мухаммад Шахбаз Шариф выразил благодарность Азербайджану за оказанную в период кризиса дипломатическую и политическую поддержку, а также за солидарность с народом Пакистана. Он подчеркнул, что это является примером братских отношений между нашими странами.

Глава нашего государства с удовлетворением отметил установление режима прекращения огня в регионе, вновь подчеркнув поддержку и солидарность, выраженные Азербайджаном Пакистану от имени азербайджанского народа и государства.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между нашими странами в различных сферах.

Поделиться:
267

Актуально

Мнение

Конституция и Суверенитет - фундамент стабильности и процветания независимого ...

Lifestyle

Покорившая «Səs Azərbaycan» казахстанка Санат Асуат: «Азербайджанский народ поддержал ...

Xроника

Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и ...

Общество

Какой будет погода в Баку в конце рабочей недели?

Xроника

Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и поддержку

В Азербайджане учреждена медаль «20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям»

Ильхам Алиев поздравил премьера Албании с победой возглавляемой им партии на выборах в парламент

Назначен глава Фонда страхования вкладов

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Ильхам Алиев поздравил Папу Римского

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов и дочерей Азербайджана, погибших в борьбе за Победу над фашизмом - ФОТО

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 мая - Дня Победы над фашизмом - ФОТО

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Последние новости

Названа причина неработающих светофоров в Насиминском районе

Сегодня, 16:27

Трамп оценил качество иранских беспилотников

Сегодня, 16:25

Закир Гасанов: Президент выразил удовлетворение деятельностью армии

Сегодня, 16:00

Обнародована статистика браков и разводов в Азербайджане

Сегодня, 15:58

За общение с соседом - два удара ножом: Вынесен приговор мужчине, нанесшему ранения жене

Сегодня, 15:57

Лавров пожелал ООН выжить

Сегодня, 15:56

В Грузии найдены тела погибших в реке, среди них пропавшая азербайджанка - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:50

США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп

Сегодня, 15:18

США одобрили продажу Турции ракет на сумму более $300 млн

Сегодня, 15:15

Зеленский назвал визит в Турцию посланием для Путина - ВИДЕО

Сегодня, 15:04

В Карабахском университете создан профсоюзный комитет - ФОТО

Сегодня, 15:01

Арифу Бабаеву вручена премия Гейдара Алиева – ФОТО

Сегодня, 14:47

В Азии распространяется новая волна COVID-19

Сегодня, 14:44

Эрдоган на встрече с Зеленским призовет не терять времени

Сегодня, 14:43

В США увеличат вооруженные силы

Сегодня, 14:42

Зеленский прибыл в Турцию

Сегодня, 14:41

Айсель Теймурзаде возвращается на большую сцену – ВИДЕО

Сегодня, 14:19

Лавров посетит Армению

Сегодня, 14:02

Покорившая «Səs Azərbaycan» казахстанка Санат Асуат: «Азербайджанский народ поддержал меня и очень тепло встретил» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 13:45

Захарова: РФ настроена на раскрытие всего потенциала отношений с Азербайджаном

Сегодня, 13:40
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50