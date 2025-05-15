Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и поддержку

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф 15 мая позвонил Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

Премьер-министр Пакистана проинформировал главу нашего государства о военных нападениях Индии на его страну и достижении режима прекращения огня.

Мухаммад Шахбаз Шариф выразил благодарность Азербайджану за оказанную в период кризиса дипломатическую и политическую поддержку, а также за солидарность с народом Пакистана. Он подчеркнул, что это является примером братских отношений между нашими странами.

Глава нашего государства с удовлетворением отметил установление режима прекращения огня в регионе, вновь подчеркнув поддержку и солидарность, выраженные Азербайджаном Пакистану от имени азербайджанского народа и государства.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между нашими странами в различных сферах.