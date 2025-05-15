Названа причина неработающих светофоров в Насиминском районе

Стала известна причина неработающих светофоров в Насиминском районе Баку.

Как заявил в ответ на запрос Oxu.az руководитель сектора Центра интеллектуального управления транспортом МВД АР Омар Хыдыров, причиной послужило отключение электричества в районе.

«В течение короткого времени подача электроэнергии была восстановлена соответствующим государственным органом. В настоящее время участники дорожного движения безопасно пользуются магистралью», - подчеркнул О.Хыдыров.