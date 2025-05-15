В Сумгайыте столкнулись маршрутный автобус и грузовик

Сегодня около 11:30 в городе Сумгайыт маршрутный автобус №3 столкнулся с грузовиком.

Как передает 1news.az, об этом Qafqazinfo сообщил представитель Главного управления дорожной полиции, подполковник полиции Мубариз Агаев.

По его словам, дорожно-транспортное происшествие произошло на 48-м километре автодороги Баку–Губа–граница с Россией.

Согласно предварительной информации, маршрутный автобус №3 с государственным номером 50-AE-761, принадлежащий Исполнительной власти города Сумгайыт, совершая поворот, столкнулся с грузовым автомобилем.

«Во время разворота на мосту водитель автобуса Эмин Барат оглу Фераджов допустил столкновение с грузовиком марки Mercedes Axor с государственным номером 60-AC-496, которым управлял Шахин Акиф оглу Гюлялиев.

Водитель автобуса не уступил дорогу грузовику, движущемуся по главной дороге. Так как слева от грузовика находилось другое транспортное средство, водитель не смог уйти влево, и столкновение стало неизбежным. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в официальном сообщении.

Представляем вашему вниманию видео с места происшествия, опубликованное Oxu.az.