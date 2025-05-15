«Последний звонок» в школах Баку пройдет скромно

Общественный совет при Министерстве науки и образования Азербайджана рекомендовал провести мероприятия «Последний звонок» в стенах школ и в простой форме.

Как передает 1news.az, Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, в свою очередь, напомнило, что проведение торжественных мероприятий «Последний звонок» с излишней помпой запрещено действующей инструкцией.

Таким образом, выпускные мероприятия в школах столицы пройдут без излишней помпезности и будут сосредоточены на самом событии окончания учебного года.