«Последний звонок» в школах Баку пройдет скромно
Общественный совет при Министерстве науки и образования Азербайджана рекомендовал провести мероприятия «Последний звонок» в стенах школ и в простой форме.
Как передает 1news.az, Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, в свою очередь, напомнило, что проведение торжественных мероприятий «Последний звонок» с излишней помпой запрещено действующей инструкцией.
Таким образом, выпускные мероприятия в школах столицы пройдут без излишней помпезности и будут сосредоточены на самом событии окончания учебного года.
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