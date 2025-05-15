Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию - ФОТО

15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Республики Албания Эди Рамы и президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты прибыл с рабочим визитом в Тирану для участия в 6-м саммите Европейского политического сообщества.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, в международном аэропорту Тираны главу государства встречали заместитель премьер-министра, министр инфраструктуры и энергетики Албании Белинда Баллуку и другие официальные лица.