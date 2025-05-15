Подробности цепной аварии с участием четырех автомобилей в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Хатаинском районе Баку, на проспекте Бабека, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Об этом 1news.az сообщил старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку, старший лейтенант полиции Рустам Ахмедли.

«По предварительным данным, столкнулись автомобили марок Prado, Mercedes и два автомобиля KIA. В результате аварии пострадали четыре человека. На данный момент подробности происшествия, а также информация о состоянии пострадавших уточняются. Сотрудники дорожной полиции работают на месте ДТП, выясняя причины произошедшего», - отметил Р.Ахмедли.

10:30

В Баку, на проспекте Бабека, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центре Интеллектуального Управления Транспортом МВД.

Отмечается, что из-за аварии в направлении центра города образовалась пробка.

Сотрудники полиции принимают меры для устранения затора.