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Фактическая погода в Азербайджане: От ливней до снегопада

Фаига Мамедова10:38 - Сегодня
Фактическая погода в Азербайджане: От ливней до снегопада

В Азербайджане наблюдается дождливая погода.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в некоторых местах осадки носили интенсивный ливневый характер, в Шахдаге выпал снег, Шахбузе - град диаметром 3 мм.

Количество выпавших осадков составило: в Шеки (Кишчай) - 47 мм (45% месячной нормы), Гахе (Сарыбаш) - 37 мм (30% месячной нормы), Загатале - 22 мм, Огузе - 19 мм, Габале - 17 мм, Шахбузе - 15 мм, Геранбое и Балакене - 13 мм, Лерике и Грызе - 11 мм, Гядабее, Нафталане, Товузе, Гусаре, Хыналыге, Гёйчае, Садараке, Астаре, Халтане, Тертере, Джалилабаде, Ярдымлы, Губе, Мингячевире, Нахчыване, Агстафе, Нефтчале, Шуше, Кяльбаджаре, Билясуваре, Дашкесане, Алтыагадже, Евлахе, Сабирабаде, Джафархане, Барде, Исмаиллы, Гяндже, Гёйгёле, Джульфе, Шамкире, Шабране, Лянкяране, Гобустане, Лачине, Губадлы, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Ордубаде и Шаруре - 1-10 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 5 мм.

В Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Балакене, Гахе, Шеки, Габале, Алтыагадже, Гусаре, Шамахе, Грызе, Гёйчае и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 15 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 14 градусов, в Аранских районах - 16 градусов, в горных районах - до 6 градусов тепла.

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