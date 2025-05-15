Ильхам Алиев поздравил премьера Албании с победой возглавляемой им партии на выборах в парламент

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание премьер-министру Албании Эди Раме по случаю победы, одержанной возглавляемой им Социалистической партией на парламентских выборах.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«Этот новый успех возглавляемой Вами партии является выражением высокой оценки общенациональной политики и многогранной деятельности, которую Вы осуществляете на благо Албании, а также ярким проявлением доверия и поддержки Вам со стороны Вашего народа.

Вызывает удовлетворение уровень межгосударственных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Албанией, которые развиваются в духе взаимного уважения и доверия. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений, объединяющих наши страны и народы, успешно продолжать взаимовыгодное сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе», - говорится в послании главы Азербайджанского государства.