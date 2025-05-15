МВД предупреждает: Новая волна киберкраж банковских средств в Азербайджане

В Азербайджане продолжается выявление случаев кибермошенничества, связанных с похищением средств с банковских карт.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, 14 мая с помощью различных киберспособов с карт граждан были украдены суммы от 49 до 10 тыс. манатов, в общей сложности — более 20 тыс. манатов.

В ведомстве напомнили, что данные CVV/CVC-кодов и OTP-кодов, полученные через SMS, являются конфиденциальной информацией. Передача этих данных третьим лицам может привести к хищению средств с банковского счета или к убыткам, связанным с оформлением кредита.

Гражданам настоятельно рекомендуется избегать контактов с подозрительными лицами, не отвечать на звонки и сообщения, содержащие предложения о заработке, визовой поддержке, страховании, укреплении банковских счетов или переводах. Такие номера следует немедленно блокировать.