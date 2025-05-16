Мать убитого в Гяндже Эльгюна Ибрагимова: «Возможно, эту жестокость совершил кто-то, кого мой сын считал другом»

Вечером 12 мая в Гяндже 18-летний Эльгюн Ибрагимов был избит на улице и на следующий день скончался в больнице от полученных травм.

Личность преступника пока не установлена, правоохранительные органы продолжают поиски лица или лиц, совершивших это злодеяние.

Как сообщает 1news.az, Modern.az удалось связаться с матерью Эльгюна Ибрагимова - Физзой ханум.

Она рассказала, что ее сын был очень спокойным юношей: «Возможно, эту жестокость совершил кто-то, кого сын считал другом. Вчера вечером мы были в прокуратуре, нам сказали не беспокоиться, обязательно найдут преступника. Эльгюн не был ни драчливым, ни совершавшим плохих поступков ребенком. Он и учился, и работал, ходил на подготовку по пяти предметам. У него не было свободного времени, чтобы заниматься посторонними делами. Наоборот, он был ребенком, который всех объединял, у него было много друзей, и девушек, и парней. Со всеми был дружелюбен. У него даже не было любимой девушки, чтобы я могла сказать, что это произошло из-за нее».

Физза Ибрагимова также рассказала о последнем разговоре с Эльгюном: «Помимо занятий с репетитором, он по воскресеньям работал официантом в ресторане. До экзамена оставалось 15 дней, я не хотела, чтобы он отвлекался от учебы. Он поздно вечером пришел уставший и лег спать, на следующий день готовился к информатике, мы его поцеловали и проводили, последний раз он был именно на этой подготовке. Я позвонила ему, он сказал, что идет на подготовку к последнему звонку. После этого, сколько бы раз я ни звонила, не смогла до него дозвониться. Я поговорила с его одноклассниками, он вообще не ходил на подготовку к последнему звонку, и ребята с подготовки по информатике сказали, что Эльгюн от них отделился и пошел один. Мой ребенок был полон жизни, мы собирались устроить ему в ресторане вечеринку по случаю последнего звонка. Его мечты остались в его глазах. Ничто не дает основания доводить моего ребенка до такого состояния. В его школе последний звонок отменили, все его друзья потеряли желание готовиться к экзаменам. А я им говорю: учитесь ради Эльгюна».