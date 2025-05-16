Более 40 пластических хирургов получили разрешение на работу в центре Топчубашева

В Научно-хирургическом центре имени М.А. Топчубашева будет создано отделение пластической и реконструктивной хирургии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом сообщил министр здравоохранения Теймур Мусаев во время обсуждения поправок в Трудовой кодекс на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он добавил, что в новом отделении будут работать 42 пластических хирурга, обладающих лицензией на профессиональную деятельность.

«В списке специалистов есть те, кто обучался за рубежом и даже защитил докторскую диссертацию по медицине. Уверен, что эта кафедра станет образцовой в своей области», — отметил министр.