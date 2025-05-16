Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку

Объявлены результаты тестового экзамена по азербайджанскому языку, проведенного 4 мая.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что результаты тестового экзамена по азербайджанскому языку (государственному языку), проведенного 4 мая 2025 года ГЭЦ для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений с преподаванием на языках, отличных от азербайджанского, а также для выпускников прошлых лет, сдававших вступительный экзамен в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского, размещены на интернет-странице ГЭЦ.