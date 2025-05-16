В ходе рабочего обеда состоялась встреча Президента Азербайджана и Премьер-министра Албании

16 мая в Тиране в ходе рабочего обеда состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Премьер-министра Республики Албания Эди Рамы.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, глава государства поздравил Премьер-министра с успешной организацией 6-го Саммита Европейского политического сообщества.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Албанией, в частности, в энергетической сфере, а также плодотворным сотрудничеством в рамках международных организаций. Была подчеркнута важность проекта по снабжению албанского города Корча азербайджанским газом.

Президент Азербайджана и Премьер-министр Албании провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами.