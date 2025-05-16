В Азербайджане сохраняются неблагоприятные погодные условия

На территории страны зафиксированы дожди и ветер.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В некоторых местах осадки носили интенсивный ливневый характер. Количество выпавших осадков составило: в Балакене - 36 мм, Загатале - 34 мм, Гахе - 24 мм, Ярдымлы и Шеки - по 18 мм, Товузе - 13 мм, Лерике - 12 мм, Джалилабаде - 11 мм, Лянкяране, Агстафе, Огузе, Габале, Шахбузе, Нефтчале, Билясуваре, Исмаиллы, Гядабее, Шаруре, Халтане, Шамкире, Билясуваре, Садараке, Дашкесане, Ордубаде, Алтыагадже, Джейранчёле, Шамахе, Астаре, Губе, Гобустане, Джульфе, Нахчыване, Сабирабаде, Кюрдамире, Шабране, Гусаре, Нафталане, Гяндже, Гёйгёле, Хачмазе, Грызе, Шахдаге, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Имишли, Ширване, Агдаме, Джоджугмерджанлы, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Зангилане, Физули - 1-8 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

В настоящее время в ряде районов наблюдается северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Шахдаге, Ярдымлы и Гяндже достигает 20 м/с, Геранбое - 19 м/с, Нафталане - 18 м/с, Баку и на Абшеронском полуострове - 15 м/с.

В Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Шамахе, Грызе и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 14 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 10 градусов, в Аранских районах - 13 градусов, в горных районах - до 5 градусов тепла.