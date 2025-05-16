В Азербайджане кибермошенники украли с банковских карт граждан свыше 11 тыс. манатов

С банковских карт граждан 15 мая было украдено в общей сложности свыше 11 тысяч манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел АР.

Ведомство вновь отмечает, что CVV/CVC-коды на банковской карте и OTP-коды, отправляемые посредством SMS, являются конфиденциальной информацией.

«Передача этих данных неизвестным лицам приведет к потере денег на вашем счете, а при их отсутствии - к нанесению вам ущерба в виде кредита. 15 мая у ряда граждан различными киберспособами с банковских карт были украдены денежные средства в размере 3200, 3118, 999, 908, 800, 700, 441, 393, 361, 258, 254, 150, 112, 83, 50 манатов», - говорится в сообщении.

Министерство рекомендует гражданам с осторожностью относиться к подозрительным звонкам с заманчивыми предложениями о заработке, страховании, визовых услугах, укреплении банковских счетов, платежах по поступлениям, не вступать в разговор или переписку, а немедленно блокировать.