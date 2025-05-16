В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечается, что 16 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Сиязане, Шабране, Нафталане, Геранбое, Шамкире, Товузе, Джейранчёле, Газахе, Агстафе, Гобустане, Гаджигабуле, Гяндже, Дашкесане, Гядабее, Самухе, Гёйгёле, Хачмазе, Кяльбаджаре, Лачине, Мингячевире, Гусаре скорость северо-западного ветра составит 13,9-20,7 м/с.