В Азербайджане задержали груз с марихуаной в овощах

Сотрудники Астаринского таможенного управления обнаружили наркотические вещества в грузе с брокколи и салатом, следовавшем транзитом из Ирана в Россию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, подозрительная партия была проверена на таможенном посту «Юг-Астара» с помощью рентгеновского сканера. Изображения показали аномальные формы, что стало основанием для более тщательного досмотра.

При повторной проверке служебная собака среагировала на одну из паллет, и в 32 коробках были обнаружены свертки, обернутые в фольгу.

В результате было изъято 32 упаковки марихуаны общим весом 118 килограммов 444 грамма с учетом тары. По факту ведется расследование.