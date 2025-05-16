В Стамбуле начались переговоры Турции, США и Украины

В Стамбуле начались трехсторонние переговоры Турции, США и Украины, передает агентство Anadolu.

В то же время на 16 мая запланирована четырехсторонняя встреча с участием турецкой, американской, российской и украинской делегаций. Турецкую делегацию на переговорах возглавит министр иностранных дел Хакан Фидан, делегацию США – госсекретарь Марко Рубио, украинскую - министр обороны Рустем Умеров, российскую - советник президента Владимир Мединский.