Шокирующее заявление министра: пластическая операция, закончившаяся смертью, проводилась на кухне - ВИДЕО

«Мы провели расследование по поводу дочери Сары Гахрамановой, Сабиры Ильясовой, которая скончалась после пластической операции.

Женщину прооперировали на кухне.

Лицо, проводившее операцию, не имеет медицинского образования».

Об этом сообщил министр здравоохранения Теймур Мусаев на заседании парламента, передает qafgazinfo.

«При этом все родственники знали, что этот человек не является носителем медицинской специальности.

Министерство здравоохранения может нести ответственность именно за медицинских работников.

Этот инцидент уже был расследован правоохранительными органами. Если какой-либо человек занимается мошеннической деятельностью, будь то в сфере медицины, инженерии и т.д., центральный орган исполнительной власти не может нести за это ответственность», сказал министр.

Напомним, что депутат Милли Меджлиса Сайяд Аран на заседании рассказал о жалобе родителей, чья дочь скончалась во время пластической операции:

«Вчера ко мне пришли родители. Их дочь умерла во время пластической операции. Родители утверждают, что тот «врач» работает под другим фамилией.

Министерство опубликовало список, но все должны точно знать, кто эти люди. Их нужно знать в лицо.

После того как девушка впала в кому, «врач» отвёз её домой, увидел, что спасти не может. Родители возмущены.

Я обращаюсь к министру здравоохранения — необходимо создать специализированный центр по пластической хирургии. Граждане должны знать, куда и к кому они идут. Кто дал право заниматься пластической хирургией человеку, окончившему всего 9 классов?», сказал депутат.

Отметим, что Сабира Велиева 1984 года рождения скончалась 16 апреля 2024 года после операции липоксации на животе, которую провела косметолог Ульвия Ильясова. Следствием директору ООО «AzE Estetik Mərkəz» Ульвие Ильясовой было предъявлено окончательное обвинение по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, и в отношении нее была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. С.Велиева приходилась свояченицей У.Ильясовой. У скончавшейся 40-летней женщины остались 10-летние дети-близнецы, девочка и мальчик, которые осиротели.