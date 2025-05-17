Генпрокуратура и МВД распространили совместное сообщение о смерти школьника в Гяндже

По факту смерти 12 мая в больнице Гянджи, где проходило лечение, уроженца 2007 года рождения Эльгюна Ибрагимова в городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, проводятся интенсивные следственные мероприятия.

В настоящее время по делу совместно с органами внутренних дел осуществляются необходимые и неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия. С целью всестороннего, полного и объективного изучения всех обстоятельств, причин и механизма происшествия назначены необходимые экспертизы.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

В сообщении отмечается: «Вместе с тем, с сожалением констатируется, что некоторые пользователи социальных сетей распространяют недостоверную информацию, не подтвержденную следственными органами и противоречащую установленным на данном этапе следствия фактам. В частности, распространяются не соответствующие действительности сведения о количестве, характере, локализации и происхождении обнаруженных на теле потерпевшего следов телесных повреждений, а также о том, при каких обстоятельствах они могли быть получены.

Распространение подобных необоснованных и не подтвержденных сведений не только препятствует обеспечению общественности объективной и достоверной информацией, но и способствует созданию искусственного ажиотажа в обществе.

Сообщаем, что в рамках расследуемого уголовного дела на основе осмотра места происшествия и собранных первичных доказательств рассматриваются все возможные версии, в том числе самоубийство, смерть по неосторожности, а также гибель в результате падения или нанесения тяжких телесных повреждений.

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел вновь напоминают, что в период расследования распространение информации по уголовным делам должно осуществляться исключительно на основании официально подтвержденных данных государственных органов. Особенно важно проявлять ответственность и соблюдать законность при обсуждении вопросов, вызывающих общественную чувствительность.

В связи с этим пользователям социальных сетей и общественным активистам настоятельно рекомендуется проявлять высокую степень ответственности в данном вопросе и воздерживаться от распространения информации, которая может препятствовать ходу следствия и вызвать дезинформацию в обществе.

О результатах предварительного следствия общественности будет предоставлена дополнительная информация».