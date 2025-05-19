Более 60 сосен высажены взамен уничтоженных деревьев на трассе Баку-Губа - ФОТО

Поступившая информация об уничтожении деревьев на озелененной территории слева от трассы Баку-Губа, недалеко от поста экологического контроля (Экологический пост), в Абшеронском районе была проверена на месте сотрудниками Регионального управления экологии и природных ресурсов №4.

Как передает 1news.az, начальник управления Асиф Меджидов сообщил, что в ходе проверки выяснилось, что указанная озелененная территория находится в аренде ООО "Qar-Daş Company".

Он отметил, что при осмотре территории было установлено, что некоторое время назад на озелененной территории тяжелой техникой проводились земляные работы, в результате чего было уничтожено и повреждено 64 дерева: «В ходе расследования был установлен ущерб, нанесенный природе, в размере 13 700 манатов».

По словам начальника управления, по факту был составлен акт. Поскольку сумма ущерба, нанесенного природе, образует состав преступления, собранные материалы готовятся для направления в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для дачи правовой оценки:

«С целью устранения последствий произошедшего по инициативе сотрудников управления на озелененной территории был организован субботник, территория была очищена от мусора, и взамен уничтоженных деревьев было высажено более 60 выращенных в горшках сосен, таким образом озелененная территория была восстановлена».