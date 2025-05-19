МЧС остановило работу опасного детского центра на Абшероне - ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям приостановила деятельность еще одного пожароопасного объекта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в детском развлекательном центре, расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района, было выявлено многочисленное количество нарушений в области пожарной безопасности, которые создают непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В частности:

на объекте не установлена автоматическая пожарная сигнализация;

объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения;

электрохозяйство смонтировано с нарушением требований "Правил устройства электроустановок" и используются временные электропроводки;

наружные и внутренние стены объекта облицованы горючими облицовочными материалами;

недвижимое имущество объекта не застраховано в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "Об обязательных видах страхования".

Таким образом, сложившаяся ситуация показывает, что продолжение эксплуатации объекта приведет к тому, что пожар, который может произойти там в любой момент, быстро распространится и сделает трагедию неизбежной.

Учитывая вышеизложенное, в связи с выявлением фактов грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности, принято решение о приостановлении деятельности детского развлекательного центра, расположенного в городе Хырдалан Абшеронского района, и копия решения была вручена представителю объекта.