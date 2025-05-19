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Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве на срочную военную службу

First News Media15:00 - Сегодня
Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве на срочную военную службу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве с 1 по 30 июля 2025 года граждан АР на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Глава государства постановил, с 1 по 30 июля 2025 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики 2007 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1995-2006 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Президент также постановил с 1 по 30 июля 2025 года уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

Кабинету министров поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего Распоряжения.

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