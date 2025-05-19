Внимание водителям: сильный туман ухудшит видимость на дорогах

По данным синоптиков, из-за дождливой и туманной погоды на магистральных дорогах ожидается снижение видимости до 500–1000 метров.

Как отмечает Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП), туман существенно ухудшает обзор для водителей, что повышает риск серьёзных дорожно-транспортных происшествий, включая массовые столкновения, передает 1news.az.

В связи с этим ГУГДП призывает водителей в условиях тумана двигаться с минимальной скоростью, соблюдать безопасную дистанцию, проверять исправность внешних световых приборов, а также строго придерживаться правил безопасности при выполнении обгонов, маневров, остановок и парковки.