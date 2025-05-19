Крупная партия наркотиков изъята в Джалилабаде
В результате операции, проведенной полицией в Джалилабадском районе, было обнаружено 11 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.
Как сообщили из лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД в муганском бюро, сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции провели операцию против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, передает 1news.az.
В ходе мероприятий были задержаны 39-летний Рамид Ибадов и 33-летний Эльнур Баширов.
У них в общей сложности было обнаружено 11 килограммов марихуаны и метамфетамина, а также 99 таблеток метадона.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется расследование.
138