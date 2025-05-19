Перемирие на свадьбе в Огузе закончилось дракой и штрафом

В Огузском районе произошла драка на свадьбе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел в одном из домов торжеств на территории села Хачмаз этого района. Житель села по имени Эльван встретился на свадьбе со своим родственником по имени Этибар, с которым ранее находился в ссоре. На свадьбе они помирились.

Однако их примирение продлилось недолго. После употребления спиртных напитков на свадьбе Эльван пригласил Этибара выпить пива, и Этибар принял предложение.

Недавно помирившиеся родственники отправились в кафе во дворе дома торжеств, и после того, как каждый выпил по 6 бокалов пива, между ними вновь возник спор. В результате спора Эльван ударил Этибара, повалил его на землю и нанес удары по телу. Прибывший на место происшествия брат Этибара, Ильгар, попытался вмешаться в спор, но Эльван избил и его.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, по факту было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.

Суд, приняв во внимание примирение сторон, оштрафовал Эльвана на 1000 манатов.

