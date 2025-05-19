В Баку автомобиль столкнулся с мопедом, есть погибший
В Баку автомобиль столкнулся с мопедом.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зарегистрирован по адресу: Насиминский район, улица Гасана Алиева, 58.
Автомобиль марки "Toyota Prius C", которым управлял Садеддин Агакишиев, во время движения столкнулся с мопедом марки "Минск", за рулем которого находился Самир Мамедов.
В результате находившийся на мопеде пассажир Ашраф Мирзаев от полученных травм различной степени скончался в больнице.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.
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