В Баку автомобиль столкнулся с мопедом, есть погибший

В Баку автомобиль столкнулся с мопедом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зарегистрирован по адресу: Насиминский район, улица Гасана Алиева, 58.

Автомобиль марки "Toyota Prius C", которым управлял Садеддин Агакишиев, во время движения столкнулся с мопедом марки "Минск", за рулем которого находился Самир Мамедов.

В результате находившийся на мопеде пассажир Ашраф Мирзаев от полученных травм различной степени скончался в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.