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В Азербайджане несовершеннолетняя родила ребенка: возбуждено уголовное дело

Фаига Мамедова09:50 - Сегодня
В Азербайджане несовершеннолетняя родила ребенка: возбуждено уголовное дело

В одном из регионов Азербайджана 15-летняя девушка родила ребёнка от 24-летнего мужчины, с которым она ушла из дома и вступила в неофициальный брак.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Musavat.com, инцидент произошёл в 2024 году, и у этой пары уже есть ребёнок.

По данным издания, 15-летняя Нане (имя изменено) работала продавцом в магазине, где и познакомилась с 24-летним Гафаром (имя изменено), который зашёл туда как покупатель. Между ними завязались отношения, и вскоре они решили пожениться. Несмотря на сопротивление со стороны семьи девушки, свадьба всё же состоялась в селе. Отмечается, что Нане угрожала причинить себе вред, если ей не позволят выйти замуж за Гафара, и в итоге семьи дали своё согласие.

Уже после рождения ребёнка стало известно, что на момент начала их отношений Нане было всего 15 лет.

По словам Гафара, девушка уверяла, что ей 18. Позже Нане призналась, что намеренно скрыла свой настоящий возраст.

После того, как дело привлекло внимание правоохранительных органов, было начато расследование.

В отношении Гафара возбудили уголовное дело, и суд признал его виновным, назначив условный срок — 1 год и 6 месяцев.

Несмотря на судебное разбирательство, молодые люди продолжают жить вместе и не выражают взаимных претензий. Тем не менее дело рассматривалось с учётом законодательства, регулирующего возраст согласия и защиту прав несовершеннолетних.

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