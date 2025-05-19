В Гёйчае пешеход погиб под колёсами двух автомобилей

В городе Гёйчай вечером 18 мая произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, инцидент произошел около 22:00 на одной из городских улиц.

36-летний Эльман Гусейнов (1989 г.р.) переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль марки ВАЗ-2106, за рулём которого находился Ясин Ягубов. От удара пешехода отбросило на противоположную сторону проезжей части, где его переехал автомобиль Opel, водитель которого не успел среагировать.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось — мужчина скончался от полученных травм.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследование ведётся в Гёйчайском районном отделе полиции.