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Азербайджанка покорила Эверест

Фаига Мамедова10:10 - Сегодня
Азербайджанка покорила Эверест

17 мая в 10:15 по непальскому времени азербайджанская альпинистка Вафа Мусаева, также известная как Вафаджан Кахраман, успешно взошла на свою вторую восьмитысячную вершину — Лхоцзе (8516 м), четвёртую по высоте гору планеты.

Как сообщает 1news.az, ранее, 15 мая, она покорила Эверест и после короткого отдыха в лагере на высоте 7900–8000 метров приняла решение продолжить восхождение и попытаться покорить Лхоцзе. Таким образом, за короткий промежуток времени альпинистке удалось преодолеть два экстремальных маршрута.

На данный момент Вафа находится в базовом лагере. За последние дни она провела более четырёх суток на высоте свыше 8000 метров, что требует исключительной физической и психологической выносливости.

Лхоцзе расположена в Гималаях всего в трёх километрах от Эвереста и считается одним из самых труднодоступных пиков.

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