 Виртуальные воры не дремлют: около 16 тыс. манатов похищено с карт азербайджанцев | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Виртуальные воры не дремлют: около 16 тыс. манатов похищено с карт азербайджанцев

Фаига Мамедова10:28 - Сегодня
Виртуальные воры не дремлют: около 16 тыс. манатов похищено с карт азербайджанцев

За выходные с банковских карт было похищено около 16 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел, CVV/CVC-коды на банковских картах и OTP-коды, отправляемые посредством SMS, являются конфиденциальной информацией.

"В случае передачи этих данных неизвестным лицам, находящиеся на вашем счету денежные средства или, при их отсутствии, кредитные средства будут использованы для причинения вам ущерба. 17 и 18 мая у различных граждан разными кибер-способами были похищены денежные средства с банковских карт на суммы 9800, 1586, 1012, 999, 850, 790, 210, 200, 170, 73, 40, 40 манатов.

Еще раз рекомендуем гражданам внимательно относиться к предложениям о привлекательном заработке, страховании, визовых вопросах, укреплении банковских счетов, платежах по доходам, поступающим с подозрительных звонков. Не следует вступать в разговоры и переписку с неизвестными звонками и сообщениями, их следует немедленно блокировать", - говорится в сообщении.

Поделиться:
182

Актуально

Общество

На этих улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Общество

В Баку ожидается дождь, местами сильный ливень - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Политика

Хикмет Гаджиев поделился в соцсети публикациями о встречах в рамках визита в Иран ...

Общество

25-е издание проекта «Халг Аманаты» посвящено поэзии Южного Азербайджана - ФОТО

Общество

Аннулирование результатов и отстранение от конкурса: ГЭЦ обратился к абитуриентам

Когда родной язык преодолевает границы - ФОТО

Azercell официально сертифицирован как Great Place to Work®

Пьяный мужчина разбил стекло автобуса в Баку - ВИДЕО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Генпрокуратура и МВД распространили совместное сообщение о смерти школьника в Гяндже

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются ливни

В Баку начался суд над Ильхамой Эльшадгызы: «Даже кебаб есть не могу» - ВИДЕО

В Азербайджане может быть изменена продолжительность отопительного сезона

Последние новости

Умер посол Турции на Мальте

Сегодня, 12:49

Аннулирование результатов и отстранение от конкурса: ГЭЦ обратился к абитуриентам

Сегодня, 12:48

Когда родной язык преодолевает границы - ФОТО

Сегодня, 12:38

Парламент Ирана утвердит Договор о стратегическом партнерстве с РФ

Сегодня, 12:27

Послы ЕС согласовали фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд

Сегодня, 12:26

Anglo Asian Mining начала полномасштабную добычу на золоторудном месторождении Гилар

Сегодня, 12:18

Европа не решит вопросы безопасности Армении, считает Роберт Кочарян

Сегодня, 12:17

Azercell официально сертифицирован как Great Place to Work®

Сегодня, 12:10

Пьяный мужчина разбил стекло автобуса в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 11:27

В Баку ожидается дождь, местами сильный ливень - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 11:03

Гусейн Гасанов хотел вывезти из России крупную сумму денег

Сегодня, 11:01

Турция отмечает 106-ю годовщину начала Национально-освободительной борьбы

Сегодня, 10:59

В Баку мужчина проглотил 9 ложек - ФОТО

Сегодня, 10:33

Виртуальные воры не дремлют: около 16 тыс. манатов похищено с карт азербайджанцев

Сегодня, 10:28

Азербайджанка покорила Эверест

Сегодня, 10:10

В Гёйчае пешеход погиб под колёсами двух автомобилей

Сегодня, 09:55

В Азербайджане несовершеннолетняя родила ребенка: возбуждено уголовное дело

Сегодня, 09:50

Трамп выразил поддержку Байдену в связи с обнаруженным раком

Сегодня, 09:45

Определились финалисты шоу «Səs Azərbaycan» - ВИДЕО

Сегодня, 09:40

Дуров отверг просьбу главы разведки Франции «заглушить» консерваторов Румынии

Сегодня, 09:35
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50