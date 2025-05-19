Виртуальные воры не дремлют: около 16 тыс. манатов похищено с карт азербайджанцев

За выходные с банковских карт было похищено около 16 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел, CVV/CVC-коды на банковских картах и OTP-коды, отправляемые посредством SMS, являются конфиденциальной информацией.

"В случае передачи этих данных неизвестным лицам, находящиеся на вашем счету денежные средства или, при их отсутствии, кредитные средства будут использованы для причинения вам ущерба. 17 и 18 мая у различных граждан разными кибер-способами были похищены денежные средства с банковских карт на суммы 9800, 1586, 1012, 999, 850, 790, 210, 200, 170, 73, 40, 40 манатов.

Еще раз рекомендуем гражданам внимательно относиться к предложениям о привлекательном заработке, страховании, визовых вопросах, укреплении банковских счетов, платежах по доходам, поступающим с подозрительных звонков. Не следует вступать в разговоры и переписку с неизвестными звонками и сообщениями, их следует немедленно блокировать", - говорится в сообщении.