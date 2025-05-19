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Гусейн Гасанов хотел вывезти из России крупную сумму денег

Феликс Вишневецкий11:01 - Сегодня
Гусейн Гасанов хотел вывезти из России крупную сумму денег

На прошлой неделе блогер-миллионник Гусейн Гасанов был объявлен в розыск по уголовному делу за отмывание денежных средств.

Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» перед возбуждением уголовного дела - блогер хотел вывести из России 100 млн рублей (более 2,1 млн манатов), об этом 1news.az сообщает со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Г.Гасанов активно распродавал своё последнее имущество в Москве перед тем, как его объявили в международный розыск – в столице РФ он жил в трёхкомнатных люксовых аппартаментах в Neva Towers: 124 квадрата, дизайнерский ремонт и потрясающий вид с 44-го этажа с панорамой на 180 градусов.

Известно, что после отъезда из РФ блогер сдал апартаменты в аренду за 749 тысяч рублей в месяц (более 15,7 тыс. манатов), но потом начались проблемы с российской налоговой. Сначала Г.Гасанов продал свой Rolls-Royce Cullinan 2020 года (стоит на рынке до 50 млн рублей (более 1 млн манатов), а потом выставил на продажу и квартиру в «Москва-Сити» за 100 млн, но найти покупателей не успел – в отношении него возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 170 млн рублей (более 3 млн манатов) и отмывание денег.

Помимо люксовых апартаментов, в России у Г.Гасанова остался внедорожник Chevrolet Tahoe, стоящий около 10 млн рублей (более 210 тыс. манатов), который могут арестовать приставы.

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