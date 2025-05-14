Гусейн Гасанов прокомментировал свое объявление в розыск

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов, которого сегодня объявили в розыск по статье о легализации доходов, отреагировал на это в социальных сетях.

В разделе сторис на своей странице в соцсети İnstagram он написал, что его юристы «работают над ситуацией».

«Видел новости. Да, звучит громко — „заочный арест“, но на деле все не так драматично», — сообщил он поклонникам.

По словам Гасанова, все налоговые вопросы им были закрыты. И в этой ситуации скоро точка будет поставлена, заверил он.