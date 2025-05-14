Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск и заочно арестован за отмывание денег, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174 УК РФ («Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере»). Отмечается, что 23 апреля соответствующий иск поступил в Чертановский районный суд. Суд заочно избрал ему меру пресечения под стражу. Сейчас блогер находится в розыске.

По информации Mash, с 2024 года Гасанов не живет в России. Летом 2024 года столичная ФНС подала против него иск в суд. Причиной стали долг блогера — около 145 тысяч рублей (около 6 тыс. манатов).