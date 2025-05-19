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Установлена личность человека, разбившего стекло пассажирского автобуса в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова15:25 - Сегодня
Установлена личность человека, разбившего стекло пассажирского автобуса в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку ведутся работы по задержанию лица, разбившего стекло маршрутного автобуса в нетрезвом состоянии.

Как передает 1news.az, по информации, полученной Oxu.Az, сотрудниками полиции установлена личность данного человека.

Предпринимаются меры по его задержанию.

11:27

В Баку вечером 17 мая произошел хулиганский инцидент в общественном транспорте.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, около 22:25 пьяный пассажир повредил автобус маршрута №65.

Инцидент произошел, когда автобус следовал по Тбилисскому проспекту в Ясамальском районе столицы.

Мужчина среднего возраста, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к двери и потребовал остановить транспортное средство. После этого он разбил одно из стекол автобуса.

Совершив акт вандализма, хулиган покинул салон автобуса и скрылся с места происшествия, не предпринимая никаких попыток объяснить свои действия.

О случившемся было незамедлительно сообщено в службу "102" Министерства внутренних дел Азербайджана. В настоящее время по данному факту проводится расследование сотрудниками 27-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции. Правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника и выясняют мотивы его поступка.

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