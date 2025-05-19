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Аннулирование результатов и отстранение от конкурса: ГЭЦ обратился к абитуриентам

Фаига Мамедова12:48 - Сегодня
Аннулирование результатов и отстранение от конкурса: ГЭЦ обратился к абитуриентам

Государственный экзаменационный центр обратился к участникам экзаменов.

Как сообщает 1news.az, в обращении говорится:

«Одним из важных моментов, на которые обращается внимание на экзаменах, проводимых ГЭЦ, является обеспечение организации экзаменационного процесса в соответствии с установленными правилами и прозрачно. Создание необходимых условий для всех участников экзаменов, их участие в экзаменах на равных условиях, контроль за соблюдением правил поведения на экзамене и другие проводимые мероприятия направлены на обеспечение справедливого отбора при оценке знаний экзаменующихся.

К сожалению, в некоторых случаях определенные лица, используя различные незаконные методы, пытаются получить положительный результат на экзаменах. На экзаменах чаще всего встречаются попытки пронести в здание мобильные телефоны, использование различных наглядных пособий, подмена экзаменационных буклетов и листов ответов, попытки списывания и другие нарушения. Однако все случаи, нарушения, происходящие как при входе в экзаменационное здание, так и во время экзамена и после его окончания расследуются сотрудниками ГЭЦ, а при необходимости и правоохранительными органами, и принимаются соответствующие меры.

Как известно, в предстоящие недели состоится первая попытка вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. 25 мая сдающие экзамены по II и III группам специальностей уже заходят на сайт ГЭЦ и распечатывают свои пропускные листы. Абитуриенты также должны обязательно ознакомиться с «Памяткой», содержащей правила поведения на экзамене.

В «Памятке» подробно разъясняются содержание экзамена, рекомендации для участников и требуемые правила. Там четко указаны необходимые документы, время нахождения в экзаменационном здании, запрещенные действия и т.д.

Еще раз доводим до сведения участников экзаменов, что результаты лиц, которые при проверке на входе намеренно пытались спрятать мобильный телефон и не были допущены в экзаменационный зал, у которых в экзаменационном зале был обнаружен телефон, а также допустивших другие нарушения правил, аннулируются, и они теряют шанс на участие в конкурсе. То есть, лица, допустившие нарушение правил, не допускаются и ко второй попытке вступительных экзаменов, а также теряют право на участие в конкурсе по V группе специальностей на основании результатов первого этапа (выпускного экзамена)».

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