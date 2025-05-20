В Баку уволены два директора школ - Причина

В столичных школах продолжаются мониторинги.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировали в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Было отмечено, что в результате мониторингов, проводимых в общеобразовательных учреждениях столицы, изучаются состояние исполнения инструкций, данных Агентством, эффективная организация обучения, соблюдение правил безопасности и дисциплины, а также оценивается деятельность директоров школ на основе профессиональных критериев.

По итогам мониторингов, проведенных в мае, на основании серьезных недостатков, выявленных в деятельности директоров Бакинского школьно-лицейского комплекса и полной средней общеобразовательной школы №42 имени Ильгара Абильхасанова, были приняты соответствующие решения.

Так, трудовой договор с директором школьно-лицейского комплекса Эсмирой Гулиевой был расторгнут с 16 мая 2025 года.

Наряду с этим был расторгнут трудовой договор с директором полной средней общеобразовательной школы №42 имени Ильгара Абильхасанова Фирангиз Гамидовой с 19 мая 2025 года.

С целью обеспечения нормальной деятельности общеобразовательных учреждений, организации управления и качества обучения, деятельность обоих учреждений взята под контроль, а временное исполнение обязанностей директора поручено сотруднику Управления образования города Баку.

Отметим, что несколько дней назад, после распространения аудиозаписи директора полной средней школы №207, была немедленно проведена проверка в учреждении, и трудовые отношения с этим директором были прекращены.

В результате контрольных мероприятий принимаются меры в отношении тех, кто не соблюдает требования законодательства.