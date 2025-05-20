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Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам пленарного заседания GlobE Network

First News Media13:22 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам пленарного заседания GlobE Network

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 6-го пленарного заседания Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) Управления ООН по наркотикам и преступности.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники заседания,

Приветствую вас на проходящем в Баку 6-м пленарном заседании Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией Управления по наркотикам и преступности ООН.

Проведение этого мероприятия в нашей стране является наглядным свидетельством растущего авторитета Азербайджана на международной арене. Это заседание, собравшее профессионалов, представляющих различные правовые системы мира, является воплощением общей воли в борьбе с коррупцией.

Азербайджанская Республика всегда считала борьбу с коррупцией как национальным, так и международным приоритетом. Правовые и институциональные рамки в этом направлении сформированы на базе Комиссии по борьбе с коррупцией и Главного управления борьбы с коррупцией при Генеральном прокуроре. Эти структуры играют важную роль в укреплении прозрачности и отчетности посредством цифровой трансформации, принципов открытого правительства и международного сотрудничества.

Азербайджан на протяжении многих лет подвергался военной агрессии со стороны Армении. Во время оккупации наших земель против нашего народа проводилась политика этнической чистки, совершались многочисленные военные преступления и преступления против человечности. Эти факты являются откровенным попиранием основополагающих принципов международного права и прав человека.

На оккупированных территориях на протяжении многих лет незаконно эксплуатировались наши природные ресурсы, царили широкомасштабная коррупция и целенаправленное разрушение инфраструктуры. Наконец, в результате Отечественной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий 2023 года территориальная целостность и суверенитет Азербайджана были полностью восстановлены. Наряду с восстановлением суверенитета и справедливости, окончание оккупации ознаменовало начало нового этапа, сопровождающегося возвращением жизни и законности на эти территории. Превращение освобожденных земель в пространства прогресса - один из главных столпов нашей государственной политики. Азербайджан и сегодня продолжает конструктивные усилия по достижению прочного мира и стабильности в регионе.

В ноябре прошлого года в Баку была проведена 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). Принимавший это престижное мероприятие Азербайджан, собрав мировых лидеров, представителей международных организаций и специалистов в соответствующих областях, продемонстрировал солидарность в борьбе с глобальными климатическими вызовами и подтвердил свою приверженность многосторонней дипломатии.

За время независимости Азербайджанская Республика прошла большой путь. Благодаря проведенным широкомасштабным реформам во всех сферах, в том числе в правоохранительной системе, достигнуты устойчивое развитие, стабильность, обеспечены верховенство закона, права и свободы человека. Сегодня правоохранительные органы нашей страны, эффективно взаимодействуя с зарубежными партнерами, вносят вклад в борьбу с транснациональной преступностью и всеми видами угроз.

Проведение осенью прошлого года в Баку 29-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров, объединяющей правоведов из различных стран мира, еще раз продемонстрировало нашу решимость совместно бороться со всеми видами преступности и сотрудничать для этого с международными партнерами.

Технологическое развитие, связанное с искусственным интеллектом, цифровыми финансовыми системами и киберсредой, в настоящее время привело к появлению новых форм коррупции и других преступлений. Эти сложные и быстро меняющиеся вызовы определяют на глобальном уровне новые и многогранные задачи перед правоохранительными органами. Азербайджан привержен усилению своих возможностей в рамках тесного сотрудничества с международными партнерами для пресечения этих угроз.

Наша страна придает особое значение сотрудничеству с Глобальной оперативной сетью по борьбе с коррупцией Управления ООН по наркотикам и преступности. Несмотря на то, что GlobE Network является молодой платформой, она быстро превратилась в эффективный и инклюзивный международный механизм, объединяющий специалистов по борьбе с коррупцией из различных стран.

Уверен, что нынешнее пленарное заседание откроет новые возможности для расширения международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, внесет весомый вклад в реализацию поставленных задач в этой сфере и достижение общих целей.

Еще раз приветствую вас всех в Азербайджане, желаю успехов работе заседания».

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