Президент Австрии поздравил Ильхама Алиева

Федеральный Президент Австрийской Республики Александер Ван дер Беллен направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Очень рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики.

Недавнее достижение договоренности между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению является источником надежды, и мы приветствуем это развитие, обещающее перспективы. Мы можем только поддержать скорейшее подписание договора с Арменией, что положит конец этому конфликту во имя взаимного блага народов обеих стран.

Пользуясь случаем, передаю наилучшие пожелания благополучия Вам и Вашей семье, а также мирного и счастливого будущего народу Азербайджана».