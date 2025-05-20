Президент Австрии поздравил Ильхама Алиева
Федеральный Президент Австрийской Республики Александер Ван дер Беллен направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В письме говорится:
«Уважаемый господин Президент.
Очень рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики.
Недавнее достижение договоренности между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению является источником надежды, и мы приветствуем это развитие, обещающее перспективы. Мы можем только поддержать скорейшее подписание договора с Арменией, что положит конец этому конфликту во имя взаимного блага народов обеих стран.
Пользуясь случаем, передаю наилучшие пожелания благополучия Вам и Вашей семье, а также мирного и счастливого будущего народу Азербайджана».