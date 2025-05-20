Король Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
С большим удовольствием поздравляем Ваше превосходительство с Днем независимости Вашей страны, передаем наилучшие пожелания.
Желаем Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – постоянного развития и процветания.
Выражаем Вашему превосходительству наше глубочайшее уважение и почтение».
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