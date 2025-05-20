Президент Чехии поздравил главу Азербайджанского государства

Президент Чехии Петр Павел направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство.

Позвольте передать Вам и народу Вашей страны самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Чешская Республика высоко оценивает уровень взаимоотношений с Азербайджанской Республикой, а также наши общие интересы в области дальнейшего развития и углубления сотрудничества.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов».